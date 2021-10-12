"Bölgenin en donanımlı mezbahanesi Kütahya'da"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Mezbahanesi'nin yenilenmesi için başlatılan inşaat çalışmasında sona yaklaşılıyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı incelemede çalışanlara kolaylıklar dilerken, yenilenen mezabahnenin bölgenin en donanımlı mezbahası olacağını vurguladı.

Saha ziyaretleri kapsamında yenileme çalışmaları devam eden Kütahya Mezbahasını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mazbahanenin bu ayın sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Başkan Işık, "Kütahya Mezbahanesi yenileme projesi kapsamına daha önce yap işlet devret modeli ile yapımına başladığımız mezbahane inşaatımız devam ediyor. Ağustos ayında başlayan imalat bu ay sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Günlük 150 büyük baş havyan kapasiteli olan mezbahanemiz şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüklenici firmamıza da çalışmalarından dolayı hemşerihlerim adına teşekkür ediyorum. Bölgemizin en donanımlı ve şehrimize yakışan mezbahanesi olacak bu alanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA