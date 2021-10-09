Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile Uzundere ve Olur İlçelerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

UZUNDERE, ERZURUM (İHA) - DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile Uzundere ve Olur İlçelerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

İlk olarak Uzundere İlçesine giden Bölge Müdürü Yavuz Erzurum Uzundere İlçesi Balıklı Mahallesinde bulunan yeni yerleşim yerinden geçen ve yerleşim yerini tehdit eden derenin taşkın riskini azaltmak için alınacak tedbirlere yönelik arazide incelemelerde bulundu.

Daha sonra Uzundere İlçesi Ulubağ Mahallesi Bencan Deresinde taşkın sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Erzurum Uzundere ve Olur ilçelerimizde derelerdeki taşkın riskini azaltmak için bir dizi çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün de ekibimiz ile birlikte Erzurum Uzundere İlçesi Balıklı Mahallesinde bulunan yeni yerleşim yerinden geçen ve yerleşim yerini tehdit eden derede alınacak tedbirlere yönelik arazide etütler yaptık. Ulubağ Mahallesi Bencan deresinde taşkın sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Programımız kapsamında son olarak Olur İlçe Merkezi Azamıklı Deresinde yapılacak olan taşkın koruma çalışmaları için yerinde inceleme ve değerlendirmede bulunduk. Dünya genelinde meydana gelen iklim değişiklileri bizleri bir dizi ilave tedbirler almaya zorlamaktadır. Ülkemizde özellikle 2021 yılında doğu ve batı Karadeniz de meydana gelen taşkınlar can ve mal kayıplarına sebebiyet verdi. Bundan dolayı bizlerde yağışlı mevsim dönemine girmeden Erzurum ilimiz ve ilçelerimizde derelerimizde olası taşkın riskini azaltmak için çalışmalara başladık. Tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkınlardan zarar görmemesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çalışmalarda emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum. 'dedi. - ERZURUM

Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu

Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu

Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu

Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu

Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Cristiano Caner Erkin Serdar Aziz Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:56:18. #1.11#