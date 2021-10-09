Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere ve Olur İlçelerinde incelemede bulundu

UZUNDERE, ERZURUM (İHA) - DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile Uzundere ve Olur İlçelerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

İlk olarak Uzundere İlçesine giden Bölge Müdürü Yavuz Erzurum Uzundere İlçesi Balıklı Mahallesinde bulunan yeni yerleşim yerinden geçen ve yerleşim yerini tehdit eden derenin taşkın riskini azaltmak için alınacak tedbirlere yönelik arazide incelemelerde bulundu.

Daha sonra Uzundere İlçesi Ulubağ Mahallesi Bencan Deresinde taşkın sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Erzurum Uzundere ve Olur ilçelerimizde derelerdeki taşkın riskini azaltmak için bir dizi çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün de ekibimiz ile birlikte Erzurum Uzundere İlçesi Balıklı Mahallesinde bulunan yeni yerleşim yerinden geçen ve yerleşim yerini tehdit eden derede alınacak tedbirlere yönelik arazide etütler yaptık. Ulubağ Mahallesi Bencan deresinde taşkın sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Programımız kapsamında son olarak Olur İlçe Merkezi Azamıklı Deresinde yapılacak olan taşkın koruma çalışmaları için yerinde inceleme ve değerlendirmede bulunduk. Dünya genelinde meydana gelen iklim değişiklileri bizleri bir dizi ilave tedbirler almaya zorlamaktadır. Ülkemizde özellikle 2021 yılında doğu ve batı Karadeniz de meydana gelen taşkınlar can ve mal kayıplarına sebebiyet verdi. Bundan dolayı bizlerde yağışlı mevsim dönemine girmeden Erzurum ilimiz ve ilçelerimizde derelerimizde olası taşkın riskini azaltmak için çalışmalara başladık. Tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkınlardan zarar görmemesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çalışmalarda emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum. 'dedi. - ERZURUM