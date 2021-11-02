Bölge Müdürlükleri Norm Kadro Veri Girişleri Açıldı

?Bakanlığımız Taşra Teşkilatında bulunan Bölge Müdürlükleri bünyesindeki 75 Bölge Şube Müdürlüğü, 81 İl Şube Müdürlüğü ve 10 Milli Park/Tarihi Milli Park ve 289 Şeflik için 2021 yılı norm kadro güncellemeleri için veri girişlerinin yapılacağı "Norm Kadro" bölümü Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi "pbys. tarimorman. gov. tr" internet adresinde 01. 11. 2021 saat 13. 30'da açılmış olup 12. 11. 2021 tarihinde saat 18. 00 itibarı ile veri girişine kapanacaktır.

Sisteme ilk girişler ve yönlendirmeler Bölge Müdürleri tarafından yapılacak olup, Bölge Müdürleri, bölge müdür yardımcıları, Bölge şube müdürleri, İl Şube Müdürlükleri, Milli Park/Tarihi Milli Park müdürleri ve Şef/personel tarafından yapılacak olan işlemleri yönlendirmek amacıyla hazırlanan "Norm Kadro Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu" ile birimlerden gelebilecek soru ve sorunlara cevap vermek amacıyla görevlendirilen personelin bilgilerinin bulunduğu liste "pbys. tarimorman. gov. tr" adresinin duyurular kısmında yayınlanmıştır.

Norm Kadro Bölge Müdürlüğü Yazı

Bölge Müdürlüğü Kılavuz

Norm Kadro Bölge Müdürlüğü Sorumlu Personel Listesi

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