Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor

İSTANBUL'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, iki haftada bir, 2 gün Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'nde kalıyor. Boji, kaldığı süre içerisinde bakımevine ait araçlarla barınak içerisinde tur atmayı ihmal etmiyor.

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji'nin takip sistemiyle bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edilmişti. Toplu taşıma araçlarıyla günde en az 30 kilometre dolaştığı belirlenen Boji, yaklaşık 2 aydır 2 haftada bir, 2 gün İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'nde kalıyor. Boji'ye 18 Ağustos'ta takılan mikroçip sayesinde aşıları ve bakımları da kayıt ediliyor. Boji'nin antiparazit aşısı tamamlanırken kuru şampuan ile temizliği de yapılıyor. Kısır olan Boji'nin 4 yaşında 42 kilo olarak tartıldı. İki haftada bir bakımı yapılan Boji'nin kan tahlil sonuçları da temiz. Boji'nin rutin olarak göz ve kulak muayenesi de yapılıyor. Hayvanlara göre insanlarla iletişiminin daha iyi olduğu belirtilen Boji, bakımevinde kaldığı süre içerisinde Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne ait araçlar ile barınak içerisinde tur atıyor. Boji araçtan inmemek için de uzun süre direniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekim Yalçın Keskin, Boji'nin saldırgan olmadığını ve insan canlısı olduğunu belirtti.

"BOJİ SALDIRGAN BİR KÖPEK DEĞİL"

"KENDİ ARAÇLARIMIZA BİNDİRİP BARINAK İÇERİSİNDE GEZDİRİYORUZ"