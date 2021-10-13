Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu

Antalya'nın Alanya ilçesi Damlataş Plajı açıklarında dalgalardan dolayı sarı bayrak dikilerek 'riskli' bölge ilan edilen yerde denize giren Rus turisti boğulmaktan cankurtaran kurtardı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesi Damlataş Plajı açıklarında dalgalardan dolayı sarı bayrak dikilerek 'riskli' bölge ilan edilen yerde denize giren Rus turisti boğulmaktan cankurtaran kurtardı. Kıyıya çıkarılan Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti.

Alanya'nın Damlataş Plajı'nda saat 12.30 sıralarında denize giren 34 yaşındaki Rus turist Andrei Golovanov, 200 metre açıkta dalgaların arasında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, açıkta çırpınan Rus turisti görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aşırı dalgaya rağmen denize giren Rus turisti kurtarmak için bölgede bulunan cankurtaran Mümin Solmaz hemen paletlerini giyerek yanına aldığı iple denize atladı. Kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yanına giden cankurtaran, turisti kıyıya çıkarmayı başardı. Plajdaki turistler kıyıya çıkan cankurtaranı alkışladı. Rus turiste ilk müdahaleyi ise kıyıda bekleyen acil sağlık ekipleri yaptı. Kısa bir süre sonra kendine gelen Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti.

"Ağzından kan akıyordu"

Cankurtaran Mümin Solmaz, "Ben mavi bayrak plajında cankurtaran olarak görevliyim. Hatta bugün deniz dalgalı olduğu için sarı bayrak astım riskli diye. Ancak bir turist denize girmiş. Bana haber verdiler riske rağmen biri denize girdi diye. Ben yanına gittiğimde su yutmamıştı ancak panik yapmıştı. Ağzından kan akıyordu. Benim bölgem ileride. Kaymakamlık tarafından bana sadece mavi bayraklı plajda görev yapmam söylendi. Çünkü mesafe çok uzak ve tek kişinin bakması imkansız. Olayın geçtiği yer benim görev alanımda değil. O plajın da cankurtaranı var ancak onlar müdahale etmedi. Aslında onların müdahale etmesi gerekiyordu" diye konuştu. - ANTALYA

Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu

Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu

Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu

Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu

Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
25 kadına dans teklif eden şahıs, gece kulübünde genci öldürdü! Mahkemede gülmesi tepki çekti

25 kadına dans teklif eden şahıs, gece kulübünde genci öldürdü! Mahkemede gülmesi tepki çekti

 Arkadaşının cansız bedeniyle karşılaşan kadın gözyaşlarını tutamadı! Kapının önündeki ekmekler dikkat çekti

Arkadaşının cansız bedeniyle karşılaşan kadın gözyaşlarını tutamadı! Kapının önündeki ekmekler dikkat çekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Hamit Altıntop Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:49:43. #1.12#