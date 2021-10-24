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Boğulma tehlikesi yaşayan şahsı ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Boğulma tehlikesi yaşayan şahsı ekipler kurtardı

Adıyaman'da su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren şahıs, olay yerine çağrılan afad ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren şahıs, olay yerine çağrılan afad ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sadık Dönel gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nden geçen su kanalına düştü., Boğulma tehlikesi yaşayan şahıs, çevrede olayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Afad ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında Sadık Dönel, sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Sadık Dönel, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Boğulma tehlikesi yaşayan şahsı ekipler kurtardı

Boğulma tehlikesi yaşayan şahsı ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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