BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ DENİZ POLİSİ KURTARDI - Haberler
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BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ DENİZ POLİSİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da denize giren ve bir süre haber alınamayan Erkan K. (50) boğulma tehlikesi yaşadı.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da denize giren ve bir süre haber alınamayan Erkan K. (50) boğulma tehlikesi yaşadı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarılan Erkan K., tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı 14 nolu plajın olduğu noktada yaşandı. Denizde yüzen ve bir süre sonra gözden kaybolan Erkan K.'yı göremeyen yakınları paniğe kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla sahile polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri botlarla Erkan K.'yi deniz yüzeyinde hareketsiz halde buldu. Ekipler tarafından bota alınan ve karaya çıkartılan Erkan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alındı. Ambulansa alınan Erkan K., ilk tedavisi yapıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ DENİZ POLİSİ KURTARDI

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ DENİZ POLİSİ KURTARDI

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ DENİZ POLİSİ KURTARDI

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ DENİZ POLİSİ KURTARDI
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