Boğaziçi Üniversitesi'nden Azerbaycan ile yükseköğretimde iş birliği

Türkiye ve Azerbaycan arasında yükseköğretimde kurulan iş birliklerine Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) arasında yeni bir iş birliği ve değişim programı için anlaşmaya varıldı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri eğitimlerinin bir yılını ADA'da alacakları dersler ile tamamlayabilecek. Aynı şekilde ADA öğrencileri de Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim programında yer alan dersleri seçerek kendi programlarına saydırabilecek.

AZERBAYCAN İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Boğaziçi Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve ADA adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vafa Kazdal tarafından imzalanan anlaşma, Boğaziçi Üniversitesi'nin Azerbaycan ile ilk iş birliği anlaşması olma özelliğini taşıyor.

Azerbaycan'da yeni iş birlikleri tesis edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bakü Yüksek Petrol Okulu ve Hazar Üniversitesi'nde de görüşmelerde bulundu.

Bağımsızlıklarının 30'uncu yılında Türk Devletleri ve Türk Dünyası Birliği Şöleni'ne de katılan Prof. Dr. Kumbaroğlu, yaptığı konuşmada Türk devletlerinin yakın iş birliği kurmalarının meydana getireceği sinerjiye dikkat çekti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kumbaroğlu Boğaziçi Üniversitesi'nin Azerbaycan'da başlattığı iş birliği açılımını Türk dünyasındaki diğer ülkelerle de devam ettirmek istediklerini ifade etti.

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