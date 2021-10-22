Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen izinsiz gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen izinsiz gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin güney yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında bulundu.

Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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