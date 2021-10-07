Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'nde polise mukavemette bulunan 14 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde yasa dışı yollarla toplanarak polise mukavemette bulunan 8'i öğrenci olmayan toplam 14 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan grupla ilgili yapılan açıklamada, polise mukavemette bulunan 8'i öğrenci olmayan toplam 14 kişi yakalandığı duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

-İHA-

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