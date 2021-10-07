Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'nde polise mukavemette bulunan 14 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'nde polise mukavemette bulunan 14 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'nde polise mukavemette bulunan 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde yasa dışı yollarla toplanarak polise mukavemette bulunan 8'i öğrenci olmayan toplam 14 kişinin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde yasa dışı yollarla toplanarak polise mukavemette bulunan 8'i öğrenci olmayan toplam 14 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan grupla ilgili yapılan açıklamada, polise mukavemette bulunan 8'i öğrenci olmayan toplam 14 kişi yakalandığı duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

 Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

 HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Sergen Yalçın Ersun Yanal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Süreyya Sadi Bilgiç Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'nde polise mukavemette bulunan 14 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 23:32:16. #1.11#