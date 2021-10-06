BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali Çağlar TINBEK/ BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/ BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi.

Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaşanan olaylarda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ile görevli personele mukavemette bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Hazal Kaya Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Ali Palabıyık Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:34:39. #1.17#