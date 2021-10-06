BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali Çağlar TINBEK/ BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi.

Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaşanan olaylarda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ile görevli personele mukavemette bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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