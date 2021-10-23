Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen izinsiz gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen izinsiz gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 42'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesinin Güney Yerleşkesi içerisinde dün yasa dışı toplanan gruba polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulunmuş, çağrıya uymayarak polis ekiplerine mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

 Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

 Son dakika... Ölümle tehdit eden kocası, otomobilinin camlarını kırdı

Son dakika... Ölümle tehdit eden kocası, otomobilinin camlarını kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title