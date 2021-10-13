Boğaziçi Üniversitesi eğitimde yine ilk 150'de - Haberler
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Boğaziçi Üniversitesi eğitimde yine ilk 150'de

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Boğaziçi Üniversitesi eğitimde yine ilk 150'de

Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Alanlarına Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022 kapsamında hukuk, sosyal bilimler, işletme ve ekonomi ile eğitim alanlarında dört yeni liste yayımladı.

Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Alanlarına Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022 kapsamında hukuk, sosyal bilimler, işletme ve ekonomi ile eğitim alanlarında dört yeni liste yayımladı. THE, dünya çapında yükseköğretim kurumlarını bu alanlar bazında, öğretim kalitesi, araştırma, atıf, endüstri gelirleri ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirdi.

Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre mühendislik ve psikoloji gibi diğer alanlardaki listeler de Ekim ve Kasım aylarında paylaşılacak.

Boğaziçi Üniversitesi bu yılki sıralamada önceki sene olduğu gibi en iyi dereceyi eğitim alanında elde etti. Dünya çapında yaklaşık 600 yükseköğretim kurumu arasında Boğaziçi Üniversitesi eğitimde 126-150 sıra bandında yer bulurken genel sosyal bilimleri listesindeyse 401-500 sıra bandıyla ilk 500'de temsil edildi.

İLK 10'DA ABD VE İNGİLTERE ÖNE ÇIKTI

Sosyal bilimler alanında dünya lideri İngiltere'den Oxford Üniversitesi oldu. Onu ABD'den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Eğitim alanındaysa Stanford ilk sırada yer aldı. 13 Ekim'de açıklanan dört listede ABD ve İngiltere üniversiteleri ilk 10'da en fazla temsili elde etmeyi başardı.

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