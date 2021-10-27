Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ'NDEKİ EYLEMLERE İLİŞKİN DAVADA 13 SANIĞA ZORLA GETİRİLME KARARI
Son dakika haberlerine göre BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin 97 hakkında açılan davada, davet edilmelerine rağmen duruşmaya gelmeyen 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.
İSTANBUL (DHA) - BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin 97 hakkında açılan davada, davet edilmelerine rağmen duruşmaya gelmeyen 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, davet edildikleri halde duruşmaya katılmayıp, mazeret bildirmeyen 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı verdi. Heyet, savunması alınan sanıkların duruşmalara katılma zorunluluklarının bulunmamasına da karar verdi. Duruşma, 10 Ocak 2022 tarihine ertelendi.
OLAYIN GEÇMİŞİ Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü kapısında 1 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapmak için toplanan 108 kişi gözaltına alınmıştı. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 97 sanığın "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor.- Bıyıklı
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