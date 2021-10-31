Boğaziçi Film Festivali'nden TRT ortak yapımı ve TRT destekli filmlere 8 ödül

"9. Boğaziçi Film Festivali"nde TRT ortak yapımı ve TRT destekli filmler toplam 8 ödül kazandı.

Festival, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı iş birliğinde 23-30 Ekim arasında düzenlendi.

Dünya prömiyerini İspanya'da San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde, Türkiye'deki ilk gösterimini ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştiren yönetmen Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında" filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi İlk Film Ödülü'nü, başrol oyuncusu Mücahit Koçak ise filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Geçen sene Antalya Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum'da TRT Ödülü alan Erkan Tahhuşoğlu'nun yazıp yönettiği "Koridor" filmi ise geceden 2 ödülle ayrıldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü filmin kadın oyuncusu Emel Göksu kazanırken, FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü de filmin yapımcıları Zeynep Koray, Yunus Yunusoğlu ve İris Tahhuşoğlu'na verildi.

"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda TRT destekli Vahşi Kökler ödülün sahibi oldu

Karlovy Vary Film Festivali'nde endüstri bölümünde kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde TRT ödülü kazanan Macar yapımı "Vahşi Kökler" filminin başrol oyuncusu Gusztav Dietz, uluslararası uzun metrajlı film yarışmasında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab'da da ödüller sahiplerini buldu. Kurgu aşamasındaki film projelerinin yarıştığı Work in Progress kategorisinde "Bosphorus Film Lab Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nü 2019'da gerçekleştirilen 12 Punto'da TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazanan "Bir Tutam Karanfil" projesi ile yönetmen Bekir Bülbül ve yapımcı Halil Kardaş kazandı.

Yine kurgu aşamasındaki film projelerinin yarıştığı Work in Progress kategorisinde "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü"nü ise TRT Ortak Yapımı "Bars" projesiyle yönetmen Orçun Köksal ve yapımcılar Sinan Kesova, Arda Çiltepe ve Alara Hamamcıoğlu kazandı.

"TRT Ortak Yapım Ödülü" yönetmen Mustafa Kara'nın yeni film projesinin oldu

Bosphorus Film Lab kapsamında düzenlenen ve senaryo aşamasındaki projelerin yarıştığı Pitching Platformu'nda bir projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü" verildi.

Pitching Platformu TRT Ortak Yapım Ödülü'nü "Mevsimlerin Ardından" projesiyle yönetmen Mustafa Kara ve yapımcı Olena Yershova aldı.

En İyi Ulusal Kısa Belgesel Film ödülü ise Nuray Kayacan Sünbül'ün yönettiği TRT Yapımı "İçtima" belgeseline verildi.???????

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