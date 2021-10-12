Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı'nı İnönü Caddesi'ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sunmuştu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu devam eden Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını da yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"9 bin 720 evin yıkımını gerçekleştirdik"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatacak olan Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Şehrimiz için yeni bulvarlar açıyoruz. Boğaziçi Bulvarı birinci etap yol çalışmasını yaptık. Şimdi de Boğaziçi Bulvarı'nın devamını açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 9 bin 720 evin yıkımını gerçekleştirdik. Ahmet Çelebi Bulvarı'ndan, Kılınçoğlu ve Aydınbaba mahallelerinden geçerek ve Özdemirbey Caddesi'ne birleşecek olan Boğaziçi Bulvarı'nın ikinci etap çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yolumuzu da hızlı bir şekilde tamamlayarak Gaziantep'imizin ve Şahinbey'imizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan Nihal Yalçın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 01:26:27. #1.12#