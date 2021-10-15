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Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları yine renkli görüntülerle başladı

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Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları yine renkli görüntülerle başladı

Bu yıl 9'uncusu gerçekleşen, 16 ülke 77 kulüpten 286 sporcunun kayıt yaptırdığı BIOR, dün akşam Milta Marina'dan Belediye Meydanına düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından bugün verilen ilk startlarla başladı.

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Bodrum Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu'nun destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun kortej yürüyüşü sonunda Belediye Meydanı'nda gerçekleşen açılış törenine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz, belediye başkan yardımcıları, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

DÜNYA OPTMİST ŞAMPİYONASININ PROVASI NİTELİĞİNDE

Törende konuşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nın 2 yıldır pandemi dolayısıyla ertelendiğini, normal şartlarda mart ayında gerçekleşen yarışların bu nedenle ilk kez ekim ayında düzenlendiğini belirterek, "Normal hayata dönme yolunda bu güzel organizasyonu bu sene ekim ayında yapmaya karar verdik. Bu organizasyonun, 2022 yılında kulübümüz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Optimist Şampiyonası'na güzel bir prova niteliğinde olmasını ümit ediyoruz" dedi.

DÜNYA BARIŞINA, SPORA VE KARDEŞLİĞE KATKI SUNACAK…

Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz ise " 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz bu şampiyonanın aynı zamanda dünya barışına spora ve kardeşliğe katkı sunmasının yanı sıra turizmimize olumlu yansımaları olacağı inancındayız. Bu önemli organizasyon aynı zamanda,4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası'na da hazırlık niteliğinde olacaktır. Aynı zamanda Bodrum olarak 2023 yılın içinde de Dünya Dragon Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Türkiye yelken sporuna yön veren bir konuma gelen kentimiz her dönemde de nitelikli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Bizler, Türkiye'deki tüm yelken kulüplerine büyük avantaj sağlayan bu ve benzeri organizasyonların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise tüm sporculara başarılar dileyerek sporcuların arasına geçerek gökyüzüne balon bıraktı.

4 grupta 3'er yarış için bugün Bodrum açıklarında yelken açan sporcular renkli görüntüler oluştururken, 9'uncu BIOR, 18 Ekim Pazartesi günü ödül töreniyle sonra erecek.

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