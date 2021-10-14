Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde yarın fırtına bekleniyor

BODRUM, MUĞLA (AA) - Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bodrum-Kaş arası açıklarında yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 62-74 kilometre) tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.