Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde yarın fırtına bekleniyor - Haberler
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Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde yarın fırtına bekleniyor

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği uyarısında bulundu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bodrum-Kaş arası açıklarında yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 62-74 kilometre) tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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