Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptığı öne sürülen H.Ö. ve S.K'nin konakladığı Gümbet Mahallesi'nde bir otel odasında arama yaptı.

Aramada 4 kilo 200 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ö. ve S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin

Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title