BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI - Haberler
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BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle büyükşehirlerden gelenlerle birlikte nüfusu 650 bine dayanan ilçede, su sorunu her geçen gün artıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'da yakın zamanda su temininde zorluklar yaşanacağını söyledi.

Muğla'da, küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan en çok etkilenen ilçelerin başında Bodrum geliyor. Koronavirüs nedeniyle, çok sayıda kişinin ilçeye yerleşmesi, su sıkıntısını arttırdı. 181 bin olan nüfusun, büyük şehirlerden gelenlerle 650 bine ulaşması nedeniyle su kullanımı 3 kat arttı. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında yağmurun düşmediği Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda geçen yıl yüzde 71 olan su seviyesi bu yıl yüzde 31'e, Mumcular Barajı'ndaki seviye ise yüzde 17'den yüzde 9'a indi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, ülkenin büyük bir kesiminde, küresel iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiklerini belirterek, Karadeniz ile Marmara Bölgeleri'nde taşkınlar, Ege, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kuraklık baş gösterdi dedi.

BODRUM İÇİN UYARDI

Doç. Dr. Özçelik, Bodrum'a içme suyunun 3 ana kaynaktan sağlandığını ifade ederek, Bunlar Mumcular ile Geyik Barajları ve su kuyuları. Mumcular Barajı kurumuş durumda. Geyik Barajı'nda su seviyesi yüzde 30-35 civarında. Bu oranda 12 milyon metreküpe tekabül ediyor. Bodrum'a içme suyu ilave tahsislerle karşılanabiliyor. Bodrum'a yakın zamanda su teminde zorluklar yaşanacağı görülüyor. Birkaç ay içerisinde yağış riskliliği söz konusu olabilir. Yağışlar gelmemesi durumda kuraklıktan etkileneceğiz. Gelecek yıllarda kuraklığın takibi gerekiyor. Kuraklık olmayacağı, taşkın olmayacağı anlamına gelmiyor. Hidrolojik döngü gereği Bodrum'da kasım ve aralık aylarında taşkın etkilerini gözlemliyoruz dedi.

BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI

BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI

BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI

BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI

BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI

BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI

BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI
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Haber: BODRUM'DA SUSUZLUK TEHLİKESİ UYARISI - Haberler
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