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Bodrum'da markette çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Bodrum'da markette çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan market kullanılamaz hale geldi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan market kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'ndeki markette gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerini saran alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle market kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'da markette çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da markette çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da markette çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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