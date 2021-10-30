BODRUM'DA KEDİLERİN TARIM İLACIYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BODRUM'DA KEDİLERİN TARIM İLACIYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 farklı mahallede 20'ye yakın kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 farklı mahallede 20'ye yakın kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Belediye ekiplerince kedilerin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Kedilerin tarım ilacıyla öldürüldüğünü iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Kumköy Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde vatandaşlar, bazı kedileri bitkin, 20'ye yakın kediyi ise ölü olarak buldu. Bitkin halde bulunan kedileri tedavi için veterinere götüren site sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekiplerince ölen kedilerin neden öldüğüne ilişkin inceleme yapılırken, olayla ilgili tutanak tutuldu. Kedilerin tarım ilacıyla öldürüldüğünü iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

BODRUM'DA KEDİLERİN TARIM İLACIYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

BODRUM'DA KEDİLERİN TARIM İLACIYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

BODRUM'DA KEDİLERİN TARIM İLACIYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
JEFF BEZOS'UN LÜKS YATI YALIKAVAK'A DEMİR ATTI

JEFF BEZOS'UN LÜKS YATI YALIKAVAK'A DEMİR ATTI

 Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

 Resmi Gazete'de yayımlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title