BODRUM'DA KEDİLERİN TARIM İLACIYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 farklı mahallede 20'ye yakın kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Belediye ekiplerince kedilerin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Kedilerin tarım ilacıyla öldürüldüğünü iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Kumköy Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde vatandaşlar, bazı kedileri bitkin, 20'ye yakın kediyi ise ölü olarak buldu. Bitkin halde bulunan kedileri tedavi için veterinere götüren site sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekiplerince ölen kedilerin neden öldüğüne ilişkin inceleme yapılırken, olayla ilgili tutanak tutuldu. Kedilerin tarım ilacıyla öldürüldüğünü iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.