Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı - Haberler
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Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafe ihalesi nedeniyle husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafe ihalesi nedeniyle husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çarşı Mahalle içerisinde bulunan eski otobüs terminalindeki bir kafede meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinde eski otogarda Remzi E.'nin işlettiği kafenin kira süresinin sona ermesi üzerine yeniden ihale açtı. İhaleyi Hasan K. (32) kazandı. İhale sürecinin ardından Remzi E.'nin kafeyi tahliye etmemesi üzerine taraflar arasında husumet oluştu. İhaleyi kazadan Hasan K., akşam saatlerinde beraberinde Vedat C.(45), Sedat C. (52) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile birlikte kafeye gelerek Remzi E.'nin işyerini boşaltmasını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remzi E., tabancayla 3 kişinin üzerine ateş açtı. Bu sırada karşı gruptan bir kişi de üzerine atıldığı Remzi E.'nin silahını alarak ateş etti.

Otogarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda Vedat C. karnından ve bacağından, Sedat C., Hasan K. ve Remzi E. bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Vedat C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, güvenlik kamerası kayıtları izlendi. Olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alınırken, 1 tabanca ve polisin olay yerinde yaptığı henüz kime ait olduğu bilinmeyen otomobilde 1 tüfek ele geçirildi. Yaralıların hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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