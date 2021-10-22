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Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgeleri yağışlı ve soğuk havanın etkisi altındayken, Bodrum'da 23 dereceyi bulan güzel havayla, 23 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe Plajı'nda denize girdi. Bazı yabancı turistler şezlongda güneşlenip kitap okurken, bazıları da denizin keyfini çıkardı. Yaz aylarını aratmayan görüntülere rastlanan plajda, bazı yerli turistler de yürüyüş yapıp, keyifli vakit geçirdi.


Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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