Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini fırtınaya bıraktı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini fırtınaya bıraktı. Yağmur suları nedeniyle denizin rengi ise kahverengi oldu.

Bodrum'da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle Kumbahçe sahilinde dalga boyu 2 metreyi aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edilirken, İlçedeki Uluslararası Optimist Yarışları'nın bugünkü etabı da fırtına nedeniyle yapılamadı. Sabah yağan yağmur ise denizin rengini değiştirdi. Masmavi deniz bir anda kahverengine döndü.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür-İHA)

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Tuna Bülent Ersoy İdo Tatlıses
Spor Ali Koç Schumacher Burak Elmas Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:35:30. #1.11#