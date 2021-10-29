Bodrum'da 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet'in 98'inci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sahnedeki zeybek performansı ise büyük beğeni topladı.

Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü Belediye Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlik öncesi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri vatandaşlara bayrak dağıttı. Fener alayı ve kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik Belediye Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa binlerce Bodrumlu katıldı. Sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın zeybek performansı büyük beğeni topladı. Tören, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Ozan Doğulu ve Fuat İnan sahne alırken Bodrumlulara unutulmaz anlar yaşattı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet barıştan yanadır, kardeşlikten yanadır, sevgiden ve barıştan yanadır. Alın teridir cumhuriyetimiz. Emektir, emekçiden yanadır. Anadolu'nun zaferidir, ulusal mücadelenin direnişin savaşın yükünü üstlenen, çilesini çeken askerlerimizin, halkımızın zaferidir" dedi.