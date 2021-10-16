Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu - Haberler
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Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

AA / Osman Uras - Haberler | Güncel
Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne karaya oturdu, sahilde yosun ve atıklar oluştu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne karaya oturdu, sahilde yosun ve atıklar oluştu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dün gece Kumbahçe'de bir tekne karaya oturdu. Tekne sahibi, karada yan yatan teknesini kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizde oluşan dalgalar, kumsala yosunun yanı sıra poşet, karton gibi atıkları sürükledi. Sahildeki işletmelerde çalışanlar da sahilde temizlik yaptı.

Kumbahçe sahilinde bir işletmenin çalışanı Naci Almaç, yosunların yanı sıra dalgalarla gelen plastik şişe ve poşet gibi atıkları da topladıklarını dile getirdi.

AA / Osman Uras - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu - Haberler
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