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Bodrum'da baca yangını söndürüldü

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da baca yangını söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranın bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipler sevk edildi.

Yangın, işletmeye sıçramadan söndürüldü.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bodrum'da baca yangını söndürüldü - Haberler
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