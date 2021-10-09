Bodrum'da baca yangını söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranın bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipler sevk edildi.
Yangın, işletmeye sıçramadan söndürüldü.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri