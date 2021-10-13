Bodrum'da açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum'da açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Bodrum'da açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 25 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 25 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında göçmen botu olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, bir botta çok sayıda insanın denizde sürüklendiği gördü. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bottaki 25 kaçak göçmen, kurtarılarak sahile getirildi. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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