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Bodrum'da 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Bodrum'da 21 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ekim saat 09.00'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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