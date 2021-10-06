BODRUM BELEDİYESİNDEN 'SARI YAZ KONSERLERİ' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BODRUM BELEDİYESİNDEN 'SARI YAZ KONSERLERİ'

Habermetre - Haberler | Toplum
BODRUM BELEDİYESİNDEN 'SARI YAZ KONSERLERİ'

Bodrum Belediyesi'nin ücretsiz halk konserleri devam ediyor.

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi'nin ücretsiz halk konserleri devam ediyor. Kale Konserleri'nin ardından 8-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Sarı Yaz Konserleri ile Bodrumlulara müzik ziyafeti yaşatılacak. Geçtiğimiz temmuz ayında başlayan ve iki etap halinde gerçekleşen 'Bodrum Belediyesi Kale Konserleri' dizisinde, Yeşim Salkım, Şevval Sam, Ferhat Göçer, Sakiler, Uzi, Zehra ve Rana gibi ünlü sanatçılar Bodrum Kuzey Hendeği'nde sahne almıştı. Halkın büyük ilgi gösterdiği konserler dizisinin bir yenisi daha Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile organize edildi. 'Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Kale Konserleri' adı altında yine Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Bodrum'da faaliyet gösteren markaların da sponsorluk desteği ile düzenlenen konserlerde, ünlü sanatçılar ile vatandaşların buluşması, Bodrum yarımadasındaki turistlere müzik ziyafeti vererek çarşı merkezindeki hareketliliği arttırmak amaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, "Bodrum Kalesi restorasyon çalışmaları sonrası, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın destekleri ile Bodrum Kalesi'nde Ağustos ayı sonu sekiz adet konser gerçekleştirdik. Sarı Yaz Konserlerimizi ise Ekim ayı içerisinde planladık. Bu kapsamda Ekim ayında yangın bölgesi Mumcular olmak üzere Bodrum'da dokuz konserimiz olacaktır. Birçok sanatçımızın gönüllülük esasına dayalı olarak sahne alacağı bu konserler, aynı zamanda sponsorların destekleriyle yapılacaktır. Konserlerin amacı, çarşı esnafımıza destek olmak ve Bodrum'da turizm sezonunu uzatan turistlere müzik ziyafeti vererek etkinlikler geliştirmektir. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, düzenlemiş olduğumuz Bodrum Kale Konserleri kapsamında Bodrum Kalesi'ni bizlere açtığı için teşekkür ediyoruz. Bu konserlerimiz, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Bodrum Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği konserlerdir" dedi. Ücretsiz halk konserlerinin bu yeni serisi, 8 Ekim 2021 günü saat 20: 30'da Derya Uluğ ile start alacak. DEMET AKALIN'DAN ÇİFTE KONSER

Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Demet Akalın, yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara moral desteği olmak amacıyla 9 Ekim günü saat 17: 00'de Mumcular Atatürk Meydanı'nda halk ile buluşarak ücretsiz konser verecek. Akalın, aynı gün saat 21. 00'de ise Bodrum Kalesi'nde sahne alacak. 17 Ekim tarihine kadar sürecek olan konserler dizisi ise şöyle: 8 Ekim Derya Uluğ

9 Ekim Demet Akalın (saat 17: 00'de Mumcular - 19: 00'da ise Bodrum Kale)

10 Ekim Ozan Doğulu-Hera

14 Ekim Emre Kaya

15 Ekim Sinan Akçıl

16 Ekim Öykü Gürman

17 Ekim Merve Özbey Kuzey Hendeği'nde düzenlenecek Sarı Yaz Konserleri'nin giriş biletleri, 20: 30'da başlayacak olan her konser günü öncesinde, Bodrum Kalesi önünden 10: 00 - 17: 00 saatleri arasında gişeden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Bilet temini esnasında vatandaşları aşı kartı veya PCR test sonucu sorulacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Ersun Yanal Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BODRUM BELEDİYESİNDEN 'SARI YAZ KONSERLERİ' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:50:13. #1.17#