BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kasım Ayı programı belli oldu.

Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde faaliyetini sürdüren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kasım ayı programını yayınladı. İki büyük oyun ile her cuma akşamı ve bir çocuk oyunu ile iki haftada bir cumartesi günleri seyircisiyle buluşacak olan tiyatro, Ekim ayında yaklaşık sekizyüz tiyatroseverle buluştu.

BODRUM BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU KASIM AYI PROGRAMI

05 Kasım 2021 Cuma Saat: 20. 00 UÇURTMANIN KUYRUĞU

12 Kasım 2021 Cuma Saat: 20. 00 KOCASINI PİŞİREN KADIN

13 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 11. 00 HARİKALAR MUTFAĞI

19 Kasım 2021 Cuma: Saat: 20. 00 UÇURTMANIN KUYRUĞU

26 Kasım 2021 Cuma Saat: 20. 00 KOCASINI PİŞİREN KADIN

27 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 11. 00 HARİKALAR MUTFAĞI

Biletler; büyük oyunları 25 TL, çocuk oyunları ise 15 TL olup, toplu katılımlarda 10 TLdir.

Nurol Kültür Merkezi Gişesi ( OASİS/ AVM) ve Biletix'ten temin edilebilir.

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