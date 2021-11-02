BODRUM BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU KASIM AYI PROGRAMI
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kasım Ayı programı belli oldu.
BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kasım Ayı programı belli oldu.
Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde faaliyetini sürdüren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kasım ayı programını yayınladı. İki büyük oyun ile her cuma akşamı ve bir çocuk oyunu ile iki haftada bir cumartesi günleri seyircisiyle buluşacak olan tiyatro, Ekim ayında yaklaşık sekizyüz tiyatroseverle buluştu.
BODRUM BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU KASIM AYI PROGRAMI
05 Kasım 2021 Cuma Saat: 20. 00 UÇURTMANIN KUYRUĞU
12 Kasım 2021 Cuma Saat: 20. 00 KOCASINI PİŞİREN KADIN
13 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 11. 00 HARİKALAR MUTFAĞI
19 Kasım 2021 Cuma: Saat: 20. 00 UÇURTMANIN KUYRUĞU
26 Kasım 2021 Cuma Saat: 20. 00 KOCASINI PİŞİREN KADIN
27 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 11. 00 HARİKALAR MUTFAĞI
Biletler; büyük oyunları 25 TL, çocuk oyunları ise 15 TL olup, toplu katılımlarda 10 TLdir.
Nurol Kültür Merkezi Gişesi ( OASİS/ AVM) ve Biletix'ten temin edilebilir.