BODRUM BELEDİYESİ'NDEN YANAN BÖLGELERE FİDAN DESTEĞİ

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi, yangınlarda tarım arazileri zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla 20 bin adet keçiboynuzu fidanı dağıtacak.

Bodrum yarımadasının doğu ve kuzeydoğusunda, 31 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen yangınlarda tarım arazileri zarar gören vatandaşlara 20 bin adet keçiboynuzu ağaç fidanı dağıtılmasına yönelik protokol imzalandı. Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) ve Gardensa Peyzaj A. Ş arasında imzalanan protokol gereği, 20 bin adet keçiboynuzu fidanının temini, dağıtımı, dikimi ve kontrolü gerçekleştirilecek. Bodrum Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kaplan, Gardensa Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Disperati ve Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Bahar katıldı. Protokol kapsamında temin edilen fidanlar, Yalıçiftlik, Mumcular, Mazı, Yeniköy, talep eden diğer köyler ve mahallelerde öncelikle köylünün arazileri, ardından köy-orman sınırları ve yol kenarları tercih edilerek dağıtılacak, sağlıklı bir şekilde dikimi sağlanarak dikim sonrası gerekli kontroller ve bakımları gerçekleştirilecek.

1200 DÖNÜM ARAZİDE FİDAN DİKİLECEK

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, yangınlardan dolayı arazileri zarar gören vatandaşlara yardım etmek ve doğanın uğradığı tahribatı giderebilmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışmanın sahada yapılan araştırma ve tepsit çalışmaları kapsamında oluştuğunu vurguladı ve "Bu tespitler sonucunda katma değeri yüksek, aynı zamanda iklim ve araziye uygun olan keçiboynuzu ağacıyla bölgeyi donatmak istedik. Üreticilerimizin de talebi bu yöndeydi. Yaklaşık bin 200 dönümlük hasara uğramış araziyi keçiboynuzu fidanlarıyla donatmak amacıyla bugün burada bu protokolü imzalıyoruz" dedi.

Yangınlarda zarar gören bölgelerin demografik yapısının korunması yönünde yapılacak uzun soluklu çalışmalar gerektiğini söyleyen BESİAD Başkanı Engin Kaplan, "Bu çalışmalarla ilgili ülkemizin her türlü biriminin bir arada olması gerekiyordu. Bizim yaptığımız bu çalışma da bu fotoğrafı yansıtan bir çalışma oldu. Biz iş insanları örgütü olarak bu konuların hep içinde olduk ve bu tip çalışmalarımızla da içinde olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz ve ilçe tarım müdürlüğümüzün iş birliği sonucunda böyle verimli bir sonuç elde etmiş oluyoruz. BESİAD olarak bu işin hem koordinasyonunda hem de finansmanında pozisyon aldık. Çok verimli ve çok kıymetli sonuçlar doğmasını, bölgede 5-10 yıl sonra eski demografik yapının daha da güçlü hale gelmiş şekilde hayat bulmasını diliyoruz" diye konuştu.

Ortak hareket edebilmenin önemine vurgu yapan Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır da" Bodrum'un önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi olan BESİAD'ın güzel girişimleriyle toplandık. Kendileri sağ olsunlar yangının yaralarının sarılması noktasında ülkemizin iş insanlarıyla, esnafıyla, memuruyla oluşturulan güzel bir birliktelik sonucunda iyi işler üretebildiklerini gösterdiler. Biz de ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak Bodrum Belediyesi ile birlikte bu fidanların toprakla buluşmasında çiftçi kardeşlerimize gerekli desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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