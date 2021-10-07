Bodrum Adliyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü açıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Adliyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü törenle açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında faaliyete geçirilen müdürlükte uzmanlar aracılığıyla suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunuluyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, açılışta yaptığı konuşmada, suçtan zarar gören mağdur çocuklar ve kırılgan gruplara yönelik destek için bir birimin kurulduğunu söyledi.

Mağdur olanların ve suçtan zarar görenlerin yanında olacaklarını ifade eden Arslan, "Artık bu birimimiz Bodrum Adliyesinde faaliyete geçti. Biz her türlü mağdurun yanında olacağız. Onları psikolojik olarak da destekleyeceğiz ve yönlendireceğiz." dedi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Oya Olungan da müdürlüğün 81 ilde kurulduğunu belirtti.

Amaçlarının mağdurlara etkin hizmet verebilmek olduğunu dile getiren Olungan, şöyle konuştu:

"Birimimiz yaklaşık bir buçuk ay önce açıldı ve faaliyete geçti. Adli görüşme odamızda özellikle çocuklar, kadınlar engelli mağdurlar olmak üzere bütün suçların mağdurlarının faille yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu hallerde ifadeyi burada alacağız. Dolayısıyla sanıkla ve hakimle yüz yüze gelme durumu olmayacak. Hakimin sorduğu soruları biz burada uzmanlarımız aracılığıyla çocuğa ve kadına aktaracağız. Sonrasında bu bilgiler kaydedilip dosyalanacak."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, katılımcılara müdürlükteki bürolar gezdirilerek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açılışa adliye personeli, hakim ve savcıların yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.