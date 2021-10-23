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Bodrum açıklarında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Bodrum açıklarında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapması sonucu mahsur kalan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılıp, limana çekildi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapması sonucu mahsur kalan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılıp, limana çekildi.

Kıyı Emniyeti ekipleri, Karaada açıklarında bir teknenin makine arızası yapması sonucu denizde sürüklendiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 7 metre boyundaki tekneyi, KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Marina'ya çekti.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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