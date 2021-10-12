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Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askeri tarafından Türk karasularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askeri tarafından Türk karasularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Limana getirilen göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. - MUĞLA

Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

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