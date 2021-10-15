ADANA (İHA) - Adana Rus Dili, Kültür, Danışmanlık, Gelişim ve İşbirliği Derneği (ADAGRAD) açıldı.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Rus Büyükelçiliği'nden Aleksandr Sotnichenko, WorldChefs-WACS, Dünya Aşçılar Birliği'nin B kategorisinde ünlü şef Nikolay Baratov, Tarih Bilimi Uzmanı ve Moskova Politeknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda WorldChefs-WACS, Dünya Aşçılar Birliği'nin B Kategorisinde Prof. Dr. Makhach Vagabov ve davetliler katıldı.

Program öncesi konuşan ADAGRAD Başkanı İnga Bober, "Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya arasında yıllardır gelişen ilişkilere küçük de olsa bir katkı vermek, iki toplum arasında köprü olabilmek ve bu köprü iki ülkenin dillerini, kültürlerini karşılıklı olarak anlatabilmek adına kurduğumuz derneğin açılışını yapıyoruz" dedi.

Ayrıca Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Moskova'daki aynı branşta olan meslek lisesi ile beraber kardeş okul yaparak birbirleri arasında bilgi, fikir, alış-verişi yapmaya çalıştıklarını belirten Bober,

"İleriki zamanlarda da umarım öğrenci değişimine ve hatta okullar arasında staj eğitimi için çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda Rusya'dan, Türk meslek okullarında okumak isteyen talepler var ve bu konuda görüşmeler olacak. Bununla birlikte daha birçok konuda çalışmalar yaparak iki ülke arasında köprü görevi yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Ardından söz alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise derneğin her iki ülke arasında önemli görevler üstleneceğini belirterek, "Rusya, Türkiye'miz için çok çok önemli bir ülke. Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler, bağlar, hem sosyal, hem de ticari ilişkiler bağlamından önemli. Biliyoruz ki, Rusya vatandaşları ülkemizi çok seviyor. Bizim de iş adamlarımızın Rusya'da önemli iş potansiyelleri var. İhracatta önemli bağlantılarımız var. Bu ilişkilerin geliştirilmesi için böyle bir adım atıldı ve bu bağlamda tebrik ediyorum. Umarım ileriki günlerde ilişkiler daha da geliştirilir ve daha güzel günler getirir. Bölgemizde ilimiz sahilleri ileriki dönemlerde açılırsa, Rusya'dan Antalya'ya gelen turistler sadece o ile değil de Adana'mıza, Mersine de gelir. Sizlerin yaptığı çalışmalar ile bir köprü oluşturulacak. Çukurova Belediyesi olarak Rusya'da bir kardeş şehir ilişkisi kuracağız. Karşılıklı gidişler, gelişler yoğunlaşacak. Hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Rus Büyükelçiliğinden Aleksandr Sotnichenko da derneğin Rusya ile Türkiye arasında önemli bir köprü olacağını söyledi. - ADANA

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