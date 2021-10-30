BMX Süper Kross Dünya Kupası 7. tur yarışları tamamlandı

SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından BMX Dünya Şampiyonası kapsamında Sakarya'da düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 7. tur yarışları sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara, 21 ülkeden 143 sporcu katıldı.

Final yarışlarının ardından "elit erkekler"de Kolombiya'dan Ospina Arboleda, "elit kadınlar"da Hollanda'dan Laura Smulders, "23 yaş altı erkekler"de İtalya'dan Pietro Bertagnoli, "23 yaş altı kadınlar"da Japonya'dan??? Jui Yabuta birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Törende ayrıca, Büyükşehir Belediyesince seyirciler arasından 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.