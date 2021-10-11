BM Yemen Temsilcisi, Tarım Bakanı ve Aden Valisi'ni hedef alan saldırıyı kınadı - Haberler
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BM Yemen Temsilcisi, Tarım Bakanı ve Aden Valisi'ni hedef alan saldırıyı kınadı

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
BM Yemen Temsilcisi, Tarım Bakanı ve Aden Valisi'ni hedef alan saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Tarım Bakanı Salim Sokotri ile Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna yönelik suikast girişimine tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Tarım Bakanı Salim Sokotri ile Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna yönelik suikast girişimine tepki gösterdi.

Grundberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aden Valisi ve Tarım Bakanı'nın konvoyuna yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

BM Temsilcisi bu tür saldırıların güvensizliği artırdığını; istikrar, güvenlik ve barışı sağlama çabalarını baltaladığını kaydetti.

Yemen Tarım Bakanı Sokotri ile Aden Valisi Lemles'in konvoyuna dün bombalı saldırı düzenlenmiş; olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aden'de konvoyları korkunç bir suikast girişimiyle hedef alınan Tarım Bakanı ve Aden Valisi'nin güvenliği sağlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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