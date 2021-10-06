BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Riyad Anlaşması'nın eksiksiz uygulanmasının gerektiğini açıkladı - Haberler
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BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Riyad Anlaşması'nın eksiksiz uygulanmasının gerektiğini açıkladı

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Riyad Anlaşması'nın eksiksiz uygulanmasının gerektiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki istikrarı ve devlet kurumlarının çalışmalarını desteklemek için Riyad Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki istikrarı ve devlet kurumlarının çalışmalarını desteklemek için Riyad Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının önemini vurguladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Grundberg'in, dün ve bugün geçici başkent Aden'e düzenlediği ziyaret sırasında Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, Taiz Valisi Nebil Şemsan, Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ve bir dizi siyasi aktörle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Grundberg, ülkedeki meşru hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın eksiksiz uygulanmasının önemini vurguladı.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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