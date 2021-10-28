BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, BAE'de Yemen krizini görüştü - Haberler
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BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, BAE'de Yemen krizini görüştü

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, BAE'de Yemen krizini görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen krizine çözüm bulmak amacıyla görüşme yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen krizine çözüm bulmak amacıyla görüşme yaptı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Karkaş ile Grundberg'in görüşmesi Dubai'de gerçekleşti.

Karkaş görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yemen'de krizin son bulması için gösterilen tüm çabalara ve tarafların uzlaşmasını sağlayacak ortamı oluşturmayla görevlendirilen BM Temsilcisi'ni desteklemeye bağlı kalacağını vurguladı.

Grundberg'in iletişim ofisinden yapılan açıklamada ise BM Temsilcisi'nin, Karkaş ile Yemen'de müzakereler aracılığıyla kapsamlı siyasi bir çözüme ulaşmak için BAE'nin BM'nin çabalarını desteklemekteki rolü üzerine görüştüğü kaydedildi.

BAE'nin, Yemen'de oluşturulan Arap koalisyonunda Suudi Arabistan'dan sonra ikinci ortak olarak etkin gücü bulunuyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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