BM: Yemen, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM: Yemen, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürüyor

AA / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
BM: Yemen, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yemen'in, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yemen'in, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürdüğünü söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumunda konuşma yapan Bachelet, Yemen'deki duruma değindi.

Bachelet, ülkede çatışmaların 7'nci yılını doldurduğuna dikkati çekerek, "Taraflar arası çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı Mart 2015'ten bu yana 2 bin 270'i çocuk 8 bin 218 sivil hayatını kaybederken, 13 bin 283 sivil yaralandı." diye konuştu.

Çatışan tarafların, uluslararası hukuk ve insan haklarının tesisine yönelik sorumluluklarını yerine getirmede üzerine düşen görevi yapmadığını vurgulayan Bachelet, "Çatışan taraflar ayrıca yargısız infaz, keyfi gözaltı, işkence ve çocukların silahlandırılması gibi uluslararası hukuku zedeleyen uygulamalara devam etmektedir." dedi.

Bachelet, "Yemen, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürüyor. Ülkede 20 milyondan fazla kişi insani yardım ve korumaya muhtaç olup bunlardan yaklaşık 12 milyonu daha vahim durumdadır. Şimdiye kadar 4 milyon kişi yerinden edilmiş ve bunların yüzde 83'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, bölgedeki insani yardım ve taraflar arası uzlaşma çabalarını geciktirdiğinin de altını çizen Bachelet, ülkede şiddetli gıda kıtlığının önüne geçilmesi için bütün sektörlere "acil yardım" çağrısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Gökhan Çıra Burak Sergen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BM: Yemen, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:07:42. #1.11#