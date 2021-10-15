BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım uçağı Özbekistan'a ulaştı - Haberler
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BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım uçağı Özbekistan'a ulaştı

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım uçağı Özbekistan'a ulaştı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a gönderdiği insani yardım malzemesi taşıyan ilk uçağın, Özbekistan'a ulaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a gönderdiği insani yardım malzemesi taşıyan ilk uçağın, Özbekistan'a ulaştığı bildirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Orta Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağın, Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tirmiz Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Açıklamada, 32 tondan oluşan insani yardımın temel ihtiyaç ürünlerinden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, insani yardımın Tirmiz Havalimanı'ndaki lojistik merkezinde tırlara yüklenerek Termez-Hayratan sınır kontrol noktasından Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine ulaştırılacağı ifade edildi.

Daha önce BM, Afgan halkına gönderilecek insani yardım malzemeleri yüklü üç uçağın Tirmiz'e uçacağını açıklamıştı.???????

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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