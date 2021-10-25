BM Myanmar Özel Temsilciliği görevine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilciliğine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilciliğine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, BM Myanmar Özel Temsilciliğine Heyzer'i atadığını duyurdu.
2007-2014 yılları arasında BM Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun ilk kadın genel sekreteri olan Heyzer, BM'de çeşitli görevlerde bulundu.
Heyzer, İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener'in yerini alacak.
AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri