BM Misyonu, Yemen'de çatışan taraflara mayınların kaldırılması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'de sivillerin korunması amacıyla çatışan taraflara mayınların kaldırılması çağrısında bulundu.

UNMHA, Hudeyde kentinin güneyinde bir mayının patlaması sonucu ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mayın patlaması sonucu Hudeyde kentinin çocukları ilk kez kurban olmuyor." ifadeleri yer aldı.

Motosikletle giderken bir mayının patlaması sonucu ikisi çocuk 3 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, "İlgili taraflara, bilinçlendirme çabalarını sürdürmeleri, Hudeyde halkının ve gelecek nesillerin korunması amacıyla mayınların kaldırılması için sesleniyoruz." dendi.

Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçleri, dün yaptıkları açıklamada, 3 kişinin ölümüne neden olan mayının Husiler tarafından yerleştirildiği suçlamasında bulunmuştu.

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