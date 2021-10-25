BM, Mali'de askeri geçiş hükümetinin seçimleri geciktirmeden yapmasını istiyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 24 Mayıs'ta ikinci bir askeri darbeye sahne olan Mali'de demokratik seçimlerin, daha önce belirlenen tarih Şubat 2022'de yapılması gerektiğini bildirdi.

BM'den yapılan açıklamada, Mali'ye resmi ziyaret düzenleyen BMGK heyeti, başta geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita olmak üzere yetkililerle görüştü.

BM heyeti, Malili yetkililerden, ülkede Ağustos 2020'de yapılan ilk darbe sonrası belirlenen ve Şubat 2022'de yapılması kararlaştırılan seçim takvimine riayet edilmesini istedi.

Mali tarafı ise kesin seçim tarihinin, aralık ayında ulusal düzeyde yapılacak çeşitli istişareler sonrasında belirleneceğini vurguladı.

Geçiş sürecinin Başbakanı Choguel Maiga, eylülde yaptığı açıklamada, seçimlerin birkaç hafta ya da birkaç ay ertelenebileceğini söylemişti.

Mali'de demokratik seçimlerin Şubat 2022'de yapılmasına karar verilmiş ve mayısta yapılan ikinci darbede de bu takvime uyulacağı belirtilmişti.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Choguel Maiga'yı getirmişti.