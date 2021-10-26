BM: İran'da 2020'de 250 kişi idam edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM: İran'da 2020'de 250 kişi idam edildi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
BM: İran'da 2020'de 250 kişi idam edildi

BİRLEŞMİŞ İran'da geçen yıl, aralarında 4 çocuk mahkumun da bulunduğu 250 kişi idam edildi.

Haberi Kaydet

BİRLEŞMİŞ İran'da geçen yıl, aralarında 4 çocuk mahkumun da bulunduğu 250 kişi idam edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İran Özel Raportörü Cavid Rehman, BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesinde yaptığı konuşmada, İran'ın idam cezasını "endişe verici düzeyde" uygulamaya devam ettiğini belirtti.

İran'ın 2020'de 4'ü çocuk, 250'den fazla mahkumu idam ettiğini kaydeden Rehman, bu yıl da 9'u kadın, 1'i çocuk 230 kişinin gizlice idam edildiğini bildirdi.

Rehman, son raporunda İran'ın idam cezasını uygulamada kullandığı gerekçelerle ilgili "belirsiz ulusal güvenlik suçlamaları" gibi ciddi endişelere vurgu yaptığını ifade ederek İran'ın "en temel güvenlik önlemlerinin bile bulunmadığı kusurlu yargı süreçlerine" sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
Taliban yönetimi, Tahran'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi

Taliban yönetimi, Tahran'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title