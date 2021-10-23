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BM Güvenlik Konseyi, Irak'taki seçimlerin "sorunsuz" geçmesini memnuniyetle karşıladı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM Güvenlik Konseyi, Irak'taki seçimlerin

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'ta seçimlerin "sorunsuz" yapılmasını memnuniyetle karşıladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'ta seçimlerin "sorunsuz" yapılmasını memnuniyetle karşıladı.

BM Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, Irak halkını ve hükümetini seçimlerin sorunsuz geçmesi nedeniyle tebrik etti.

Öncekilere göre bu seçimlerdeki önemli teknik gelişmeler ve usulleri memnuniyetle karşılayan BMGK, hükümeti seçim günü şiddet olaylarının yaşanmaması nedeniyle de kutladı.

Konsey, seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir itirazın yasal kanallar üzerinden barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak sonuçların açıklanmasının ardından Irak halkının iradesini ve daha güçlü bir demokrasiyi yansıtan kapsayıcı bir hükümet oluşturulması çağrısı yaptı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr Grubu nihai olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi. Sünniler ise Meclise 60'a yakın vekil gönderdi.

Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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