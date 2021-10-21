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BM gözlemcileri, ateşkes denetleme mekanizmasına destek için Libya'ya gidiyor

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM gözlemcileri, ateşkes denetleme mekanizmasına destek için Libya'ya gidiyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da ateşkes denetleme mekanizmasına destek verecek gözlemcilerin bugün ülkeye ulaşacağını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da ateşkes denetleme mekanizmasına destek verecek gözlemcilerin bugün ülkeye ulaşacağını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Libyalıların öncülüğündeki ateşkesi denetleme mekanizmasına destek için ilk grup BM gözlemcisi, bugün ülkeye varıyor." dedi.

Dujarric, Libya'ya kaç gözlemcinin gittiği konusunda bilgi vermedi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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