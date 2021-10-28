BM Genel Kurulu'nda 'dinozordan' dünya liderlerine mesaj

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) tarafından iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında video yayınlandı. Dikkat çeken videoda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan animasyon bir dinozor dünya liderlerine 'insan türünün yok oluşa doğru giderken iklim değişikliğine ağır etkileri olan fosil yakıtlara milyarlarca para harcadığı' mesajını verdi.

Dinozorun animasyon olarak yerleştirildiği videoda, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki ünlü Genel Kurul Salonu'na giren dinozor, dinozorların soyunun göktaşlarıyla yok olduğunu ifade ederek insanlığın kendi yok oluşunu fosil yakıtlara milyarlarca dolar harcayarak hazırladığını vurguladı.

"İnsanların mazeret üretmeyi bırakıp değişiklikler yapmaya başlama zamanı geldi… Bu parayla (fosil yakıtlara ödenen) yapabileceğiniz diğer tüm şeyleri düşünün. Dünyanın her yerinde insanlar yoksulluk içinde yaşıyor. Onlara yardım etmenin...tüm türünüzün yok olması için ödeme yapmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyor musunuz?"